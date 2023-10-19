"سيدة وعملات".. القصة الكاملة لمقتل مهندس داخل سيارته بأكتوبر

أجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في مقتل مهندس بشركة مصاعد برصاصة، خلال عملية تبادل عملات أجنبية داخل سيارة بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بدوي صوت طلق ناري أعقبه العثور على جثة هامدة لشاب داخل سيارته مصابا برصاصة.

تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطلق ناري، وأن السيارة التي عثر عليه بها سيارته، وأنه تلقى العيار الناري داخل السيارة أي لم يتم قتله في مكان آخر ثم نقله بداخلها.

وأضافت التحقيقات أنه من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتتبع خطوط سير سيارة المجني عليه علاوة على فحص هاتفه ومكالماته الصادرة والواردة في وقت معاصر لمقتله، تبين حقيقة الأمر وأن تجارة العملة بالسوق السوداء وراء الحادث.

وأشارت التحقيقات إلى أن سيدة كانت تبحث عن مصدر لتغيير عملات محلية لعملات أجنبية لرغبتها في السفر بإجازة لأشقائها خارج البلاد، وتحتاج لعملات أجنبية فتواصلت مع المهندس، واتفقت معه على اللقاء بأكتوبر لتبادل العملات.

وأضافت التحقيقات أن السيدة تأمينا لنفسها وتحسبا لتعرضها لأي خطر أخذت طبنحة زوجها المرخصة ووضعتها في حقيبتها، وأثناء تبادلها المبالغ المالية مع المهندس خرجت رصاصة من الطبنجة لتستقر في جسده وترديه قتيلا في الحال.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة مؤكدة على عدم قصدها قتل المهندس وأن الرصاصة خرجت بشكل عشوائي كونها لا تعلم كيفية التعامل مع الطبنجة أو تامينها جيدًا.