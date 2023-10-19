الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: الرأى العام الغربى مخدوع من قبل حكوماته

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الرواية العربية الفلسطينية بحاجة إلى إعلام قوي، حيث الرأي العام الغربي مزيف وتم خداعه من قبل الحكومات الغربية، ولهذا يجب أن يتم الوصول للشعب الغربي بكل الطرق والوسائل لنقل الصورة الحقيقية عما يحدث في فلسطين.

تسوية القضية الفلسطينية 

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن التجربة المصرية في الحشد الدولي لقمة السلام الدولي خير رد على فشل مجلس الأمن الدولي في النظر بموضوعية في هذه القضية.

مظاهرات كلية الطب البيطري بجامعة المنيا

جدير بالذكر أن طلاب كلية الطب البيطري بجامعة المنيا نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدًا بالعدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب تأييدهم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن فيها رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء.

وهتف الطلاب أمام الجامعة في المظاهرات المستمرة الآن: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الشعب يريد تحرير فلسطين.. لبيك لبيك لبيك يا أقصى"، داعمين لزملائهم طلاب العديد من كل الجامعات المصرية، والذين خرجوا في وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

عماد الدين حسين الكاتب الصحفى دي ام سي القضية الفلسطينية تسوية القضية الفلسطينية

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