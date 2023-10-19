إيهود باراك: 10 آلاف قتيل مدنى سيدفعون ثمن التخلص من حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، الخميس، إنه من المرجّح أن تشن إسرائيل هجومًا بريًا دمويًا على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، حذر باراك من أن قوات الاحتلال مستعدة لقتل عشرات الآلاف من المدنيين في الفترة المقبلة للقضاء على حركة حماس.

باراك: الاجتياح البرى لا مفر منه

وفي تجاوز بحق المدنيين الفلسطينيين، وصفهم "باراك" بأنهم أزواج من الأحذية، قائلًا:"سوف تحتاج إلى نشر عشرات الآلاف من أزواج الأحذية على الأرض"، من أجل "القضاء على كل منصة إطلاق، وكل صاروخ وكل سلاح، وكل موقع تدريب"، بحسب قوله.

وتابع "لا أحب أن أستخدم كلمة "لا مفر منه"، لكن هذا هو التطور الأكثر ترجيحًا، وهو أنه خلال أيام قليلة ستدخل قوة أكبر بكثير إلى قطاع غزة واعترف بمدى صعوبة الغزو البري بالنسبة للقوات الإسرائيلية.