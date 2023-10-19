الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف ساهمت الأمم المتحدة فى دعم القضية الفلسطينية؟

فلسطين
فلسطين

على مدار 100 عام من الجدل حول القضية الفلسطينية كان هناك قرارات أممية مارسها كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل وضع حد للاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في حق الفلسطينيين.

منذ يومان اندلع حريق مأساوي في مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وتحديدًا غزة.

هذا القصف المأساوي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة أكثر من 1000 ضحية لهذا الاعتداء الغاشم من جيش الاحتلال.

وفي ظل المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وذلك بعد الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي المعمداني، وأسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

الأمين العام للأمم المتحدة 

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن فزعه من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا: "إنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الذي أفادت التقارير الأولية بأنه أدى إلى مقتل المئات وأصاب الكثيرين بجراح، كما أدان الهجوم على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم مغازي للاجئين في غزة، أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة

فيما فشل مجلس الأمن في وقف المجازر التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني على أرضهم العربية، وهذا ما أكده عليه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: "مجلس الأمن الدولي فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى أنه يجب وقف الحرب على غزة فورا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، إذ أن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل.

وأكد على أن الحرب يمكن أن توقف ويجب وقفها فورا، في الساعات المقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.

وقال: "نحن نتساءل ماذا نفعله كي نتفادى ما يحصل؟ مجلس الأمن فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الآلاف من الفلسطينيين، إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل متكرر خلال السنوات.

القضية الفلسطينية الفلسطينيين مستشفى المعمداني الامم المتحدة مجلس الأمن

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