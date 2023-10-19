باحثة تكشف السمات المميزة للغة جسد نتنياهو وبايدن

أبرزت الفيديوهات المعروضة لزعماء الدول خلال الأيام القليلة الماضية، أهمية دلالات لغة الجسد للتعبير عن الرأي أو وجهة النظر أو النوايا، والآراء فيما يدور من أحداث عنف في فلسطين، وكان من أبرز من عبرت لغة جسدهم عن نواياها، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وجو باين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الصدد كشفت رغدة السعيد الباحثة في لغة الجسد، عن السمات المميزة للغة جسد بنيامين نتنياهو وجو بايدن، نرصدها في التقرير التالي.

بنيامين نتنياهو

أكدت رغدة السعيد الباحثة في لغة الجسد، في تصريحات لـ" الدستور"، أن بنيامين نتنياهو له شخصية تتسم بالمكر والدهاء، ولديه مهارات في لغة الجسد في الإقناع، وهو ما يظهر في كلمته أمام رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ورغم كبر سنه إلا أنه لايزال يستطيع التحكم بشكل جيد في لغة جسده، وهو أقوى من جو بايدن في توجيه الرسائل، ويعلم جيدًا كيف يخاطب العالم الغربي ويصف الفلسطينين بالبرابرة، والوحشية، ويردد كثيرًا كلمة حرب الاستقلال، مما يسهم في برمجة الأوروبيين واليهود حول العالم أن لديهم قضية حقيقية قوية، وهو ما يبرز تلاعبه بالألفاظ، وقلب الحقائق.

جو بايدن

وأوضحت أنه بالنسبة لجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف نتحدث عن لغة الجسد الروبوتية، حيث إن بايدن يتحرك بحساب، بسبب كبر سنه، وتركيزه ضعيف، حتى أن تصريحاته عبر تويتر تصريحات مختصرة، ومكررة كأنه يحفظ ما يملى عليه، ويشعر المشاهد أن مصطنع وهو يتحدث، بسبب البوتوكس المحقون في جبهته والذي يخفي 6 مشاعر أو تعبيرات في الوجه، وبالتالي يصبح روبوت، وخاصة مع ضعف حركة الفك، وتعتبر أدواته فاشلة في توصيل الرسالة وبالتالي فإن لغة جسده ما هي إلا لغة الروبوت العجوز.