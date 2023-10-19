الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالشيوخ: فلسطين هى أم القضايا.. والرئيس السيسى يشعر دائمًا بنبض شعبها

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

قال ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ ومجلس النواب يتحدثون بلسان ١٠٥ ملايين مواطن مصري، وذلك لأن الشعب المصري هو من فوض المجلسين بالحديث عن الوطن.

الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

وأكد ياسر الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل يؤيدون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتسوية القضية الفلسطينية.

وتابعت: "نؤيد الرئيس السيسي في كافة الخطوات التي يتخذها، وذلك لأن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأي قوى المساس به على الإطلاق".

الأمن القومي المصري خط أحمر

واستطرد: "سيناء تم ريها بدماء المصريين، ولهذا لن يكون هناك هوان وتفريط في هذه الأرض السيناوية على الإطلاق، قضية فلسطين هي أم القضايا والرئيس السيسي يشعر دائمًا بنبض شعبها".

عضو مجلس الشيوخ الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية دي ام سي ياسر الهضيبي

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