معلنًا تفويضه للرئيس السيسي.. برلماني: يجب تغيير استراتيجياتنا مع أمريكا وإسرائيل

أعلن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بـمجلس النواب، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من قرارات حمايًة للأمن القومي المصري.

وأضاف "المصري" في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، بأن المصريين دعاة سلام، ولكن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة، وعلى الدول العربية أن تقوم بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع إسرائيل وأمريكا.

أوراق الضغط

وتابع "المصري": لا تعولوا على أمريكا، حيث أعلن بايدن أنه صهيوني وقدم كل الدعم لإسرائيل وقبله أعلن وزير خارجيته بلينكن أنه يهودي وأنه ابن لليهود لأنه لا يعرف له أبا كما أعلن وأؤكد بأنه لا أمل في حلول عادلة مع هولاء المجرمين.

وناشد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، العرب باستخدام ما بين أيديهم من أوراق الضغط على أمريكا والكيان الصهيوني للحد من هذه الضغوط غير العادلة التي ينفذونها ضد العرب.

تحذير الشباب العربي

وحذر عضو مجلس النواب، الشباب العربي من خطورة مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث توجد وحدة استخباراتية إسرائيليلة تحمل رقم (8800 لورين) مهمتها الوقيعه بين الشعوب العربية، وتقوم بنشر فيديوهات تبث الفرقة بين الشعوب وتقوم بقتل الانتماء الوطني والروح المعنوية لدي العرب.

جلسة طارئة للبرلمان

وانطلقت مساء اليوم، الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، نكس أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.