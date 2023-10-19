رئيس حزب الجيل: مشاهد وقفات المصريين تدل على أن الشعب على قلب رجل واحد

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مشاهد وقفات المصريين تدل على أن الشعب على قلب رجل واحد بكل أحزابه، ومنظمات المجتمع المدني، خلف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤيدة له في كل قراراته خاصة في مسألة الأمن القومي المصري والحفاظ عليه.

وأضاف الشهابي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن قضية فلسطين هي قضية الدولة المركزية، ولم ننتظر تعليمات بعد تصريح الرئيس السيسي أمس لنؤكد أن مصر شعبية، وتتحدث نفس لغة مصر الرسمية، معقبًا: "مصر الآن الشعبية والرسمية تتحدث عن نفسها".

وأكد رئيس حزب الجيل، أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تحرير أرضه منذ 75 عاما، منوهًا بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية بهذا التهجير القسرى الذى تستهدفه الضربات الوحشية وقطع الكهرباء والمياه عن الشعب الفلسطينى.

الشعب الفلسطيني له حق في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الشعب الفلسطيني له حق في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتنفيذ خطتها والمعروفة بـ "خطة القرن"، وتهجير غزة إلى سيناء، والضفة الغربية إلى الأردن.