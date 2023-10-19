"خارجية الزراعة": رسالة السيسي وصلت بشكل واضح لكل مَن يحاول تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور سعد موسى، رئيس العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بكل أجهزتها يدعمون موقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية لقطاع غزة.

أضاف موسى لـ"الدستور" أن موقف الرئيس السيسي واضح لكل المنطقة العربية ودول العالم، والرسالة وصلت بشكل واضح لكل من يحاول تهجير أشقائنا في قطاع غزة من أراضيهم.

وتابع مدير العلاقات الخارجية أن الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة رغم الوضع في السودان وليبيا على الحدود، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا سبّاق في كل القضايا، وكذلك في قضية الغذاء فمصر دولة محورية حيث يقوم الرئيس بدعم قطاع الزراعة في ظل الظروف والأزمات التي نعيشها وأن عملية التطوير من أولويات القيادة السياسية، كما أن الحكومة في ظل هذه الظروف تتعاون مع الدول العربية وتقدم الدعم الفني للأشقاء في قطاع غزة والمحيط العربي.

أضاف أننا نثمّن جهود الرئيس حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة للأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

شدد على أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وقال إننا نؤكد تأييدنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من جميع أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هى خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.