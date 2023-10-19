الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نقل الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" على إذاعة "نغم إف إم"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يقترح ذلك، لأن بعض الناس لا يفهمون الأحداث بعقولهم، بل يفهمونها بطريقة غريبة، مؤكدًا أن السيسي يعلم جيدًا أن هذا ليس مطروحًا بالنسبة لهم، لكنه يشير إليه وهو يعلم أنه لن يحدث.

وواصل: "إسرائيل ترغب في نقل الفلسطينيين كأداة ضغط في سيناء، حتى تضطر في بعض الأحيان للانخراط في خط المواجهة، وكأنك ترغب في إعادة إشعال الحرب من جديد.. إسرائيل عايزين يجيبوا الفلسطينيين مسمار جحا في سيناء، فتضطر في وقت من الأوقات إنك تدخل لخط المواجهة كإنك عايز تجدد الحرب من جديد".

وأكمل: "دي بقت خطة مفضوحة، إسرائيل عملت نوع من الربكة الإعلامية شوية يطلعوا يقولوا إن الفلسطينيين يمشوا يروحوا على الحدود المصرية، وليه مصر متاخودهومش، وبعد كده تطلع تصريحات رسمية تنفي ده".

وتابع: "هذه خطة واضحة، إسرائيل قامت بترويج حملة إعلامية للترويج لفكرة أن الفلسطينيين سيذهبون إلى الحدود المصرية، وتساءل لماذا لا تستقبلهم مصر، ثم تأتي تصريحات رسمية تنفي ذلك.. انتباه مصر للمخطط ده مبكرًا، خلى الموقف المصري واضح ولا لبس فيه".

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