دقيقة حداد فى البرلمان على شهداء فلسطين

وقف أعضاء مجلس النواب خلال جلسته العامة الطارئة اليوم الخميس دقيقة صمت وحداد مع قراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على شهداء الشعب الفلسطيني.

سبب عدم مشاركة رئيس مجلس النواب

وأوضح المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب الموقف من عدم ترؤس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للجلسة الطارئة والمشاركة فيها قائلًا: "كان من المفترض أن يترأس الجلسة ولكن نظرًا لظروف الطيران حيث إنه يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي ببغداد بشأن الأوضاع المُتدهورة في الأراضي الفلسطينية".

وقال وكيل مجلس النواب إن ظروف الطيران حالت دون مشاركة رئيس المجلس وترؤسه للجلسة الطارئة.

الدعوة لجلسة طارئة

ودعت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس أمس لجلسة طارئة من خلال بيان رسمي وجاء بيان مجلس النواب المرسل للأعضاء أمس: "إنه عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرًا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".