الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر ينظم برنامج النشر العلمي

جامعة الأقصر
جامعة الأقصر

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برنامج (النشر العلمي)on line، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، وهو برنامج تدريبي مدته خمس عشرة ساعة، تم تقديمه في ثلاثة أيام متتالية (بداية من الثلاثاء 17 من أكتوبر  الجاري حتى الخميس 19 أكتوبر).

واستهدف البرنامج إكساب المتدربين أهم المعارف والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، مع التركيز على الاتجاهات الأساسية لإعداد البحوث المتوافقة مع المعايير الدولية، وتنبيه المتدربين لتجنب بعض الأخطاء الشائعة في عملية النشر الدولي وكتابة البحوث.

وأكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، على أهمية برنامج النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ فبالبحث العلمي والنشر في الدوريات العالمية تأخذ بالجامعة إلى مكانها العلمي المتميز بين الجامعات الكبرى.

وفي السياق، قال الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز: "نيابة عن فريق العمل بالمركز أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة لما يقدمه من جهد وعمل دؤوب وتوجيه راق؛ لرفعة الجامعة بكافة قطاعاتها وخدمة المجتمع وتميز الخدمات التدريبية التي يؤديها المركز".

رئيس جامعة الأقصر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أكتوبر النشر العلمي المحلي والدولي

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