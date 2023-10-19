الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

أحمد فرحات: تكاتف الأمة العربية والإسلامية ضرورة لوقف نزيف الدم في فلسطين

أحمد فرحات
أحمد فرحات

أدان الدكتور أحمد فرحات، الناقد الأدبي، ما حدث في مستشفى المعمداني في غزة وقتل الأبرياء، مشيرًا إلى أن ما يفعله الاحتلال الآن قد خرق كل قوانين الإنسانية، وميثاق الحروب، فاعتدى الاحتلال الإسرائيلي والعدو على المشافي، والأطفال، والأطباء، والمسعفين، في جريمة إنسانية لم تحدث في تاريخ الأمم. 

وأضاف فرحات في تصريحات خاصة لـ"الدستور" تقام الحروب غالبًا في أرض بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكان مخافة إصابة المدنيين العزل من السلاح والنساء والشيوخ والأطفال بحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية، أما الآن فقد اعتدى الاحتلال بكامل عدته وسلاحه من طيران ومدفعية وأسلحة متطورة داخل الأرض التي احتلها عنوة وبلا وجه حق وهى فلسطين الحبيبة، فلابد من تكاتف الجهود لوقف النزيف المستمر واسترداد الأرض.

اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ

واستكمل الناقد الأدبي، تجاوز الاحتلال الإسرائيلي المدى في اعتدائه السافر السافل وأصبح يتخذ من الأطفال والمرضى والنساء والشيوخ هدفًا يضرب به خصمه بكل قساوة وغلظة، مما يعني أن المدنية والإنسانية لم تطرق لهم بابا، وأن الهمجية والبلطجة غدت عنوانا وعقيدة يعتقدون بها، وانمحت من قلوبهم وعقولهم الإنسانية والرحمة، فباتت قلوبهم في بحر ظلام الجهل، مغيبة عقولهم عن اليقظة والرحمة.


 صمت العالم أمام القضية الفلسطينية دليل على غياب الإنسانية

وأوضح "فرحات"، إن ما نشاهده من صمت العالم أمام القضية الفلسطينية دليل على غياب الإنسانية وميثاق الحرب، والبلطجة المعلنة وتكميم الأفواه الناطقة، وسوف يسجل التاريخ الإنساني لهم بحروف من الخزي والعار انتكاسة العقل البشري وهو يواجه الضعاف والأطفال بكل قسوة وعنف.

ويشار إلى أن الساعات الماضية قد خرجت مظاهرات تدعم القضية الفلسطينية في جميع ميادين مصر، وكذلك الجامعات المصرية، خاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني في غزة، فقد شهدت البلاد انتفاضة من أجل القضية الفلسطينية.

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