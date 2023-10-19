مدرب سيمبا: الأهلي الأفضل في القارة.. وفريقنا يحترم جميع المنافسين

أكد البرازيلي روبرتينيو، المدير الفني لسيمبا التنزاني، أن مباراته مع الأهلي ستكون قوية للغاية، مشيرًا إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده خلال المباراة.

وسيستضيف سيمبا التنزاني، نظيره الأهلي، في السادسة من مساء يوم غدٍ الجمعة، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقال روبرتينيو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة: "اليوم يمكننا الآن خوض منافسات مهمة، لدي فريق جيد، وسيمبا يحترم كل المنافسين، ونحن نؤمن بقدراتنا.

وأضاف: "الأهلي فريق جيد، أفضل فريق في أفريقيا، غدًا مباراة قوية مع منافس قوي، نحتاج إلى التركيز على الغد، وسيمبا سيقدم أقصى ما لديه في المباراة".

ومن جانبه، قال جون بوكو، قائد سيمبا التنزاني، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة لن تكون سهلة، سنواجه منافسًا قوية، لكننا سنكون مستعدون له".

ومن المقرر أن تجرى مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت إلى دار السلام، مساء يوم أمس الأربعاء، استعدادا لخوض مواجهة سيمبا التنزاني.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفي شوبير، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأحمد نبيل كوكا، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن .