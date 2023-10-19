نجم ليفربول السابق يهاجم أندية أوقفت لاعبيها بسبب دعم فلسطين

هاجم ريان بابل نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، الأندية التي أوقفت لاعبيها الذين دعموا القضية الفلسطينية.

وكان من هذه الأندية نيس الفرنسي أيندهوفن الهولندي وبايرن ميونخ الألماني بعدما أوقفوا لاعبيها العرب يوسف عطال، أنور الغازي ونصير مزراوي بسبب دعمهم لفلسطين.

وقال “بابل” مهاجم الريدز السابق عبر حسابه على “X”: “قرأت بعض العناوين أن بعض الأندية تريد إيقاف لاعبيها بسبب رأيهم حول الأحداث الجارية، كما يبدو أنك عندما تختار الجانب الخاطئ فسيجعلونك تصمت”.

Read a few headlines about football clubs who wanna suspended their players sharing their opinions about the current war….



Apparently if you choose the wrong side you will get shut up 🤔 #PeaceForAll — Ryan Babel (@Ryanbabel) October 18، 2023

في بيان رسمي.. نيس الفرنسي يوقف يوسف عطال بعد دعم فلسطين

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم، إيقاف لاعبه الجزائري يوسف عطال بعد دعمه للقضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، إيقاف عطال حتى إشعار آخر بـسبب دعم فلسطين عبر حسابه.

وكان يوسف عطال قد دعم القضية الفلسطينية عبر حسابه على "إنستجرام"، بعدما نشر فيديو للشيخ محمود الحسنات وهو يدعو الله إلى نصر أهل غزة، وإنزال يوم أسود على اليهود والكيان الصهيوني بعد جرائمه ضد أهل فلسطين خلال الأيام الماضية.

كما ارتدى يوسف عطال وشاح فلسطين مثل زملائه في المنتخب الجزائري، وذلك قبل مواجهة كاب فيردي الودية، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.