الخميس 19 أكتوبر 2023
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مصر

وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لمخالفات بـ"ابني بيتك" في بني سويف الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالحي السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة ( بني سويف الجديدة )، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بقطع أراض سكنية مقام بها مبانٍ بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف مناور وصب أعمدة خرسانية، واستئناف أعمال مخالفة وصب سقف مناور الجيب وبناء غرف وتقفيل وضم بلكونات وصب سقف دور أرضي وأول علوي وغير ذلك من مخالفات، وذلك بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة لتلك القطع.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي السياق، أوضح  المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف  الجديدة، أن جهاز المدينة   بالتعاون مع  قسم شرطة التعمير، قام بإحباط محاولة بناء على سطح قطعة أرض بالحي السكني الأول بالمدينة  ومنع المخالفة في المهد، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن تلك الحملة سوف تتبعها   حملات مكثفة وبشكل شبه يومى، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع أحياء المدينة  لضبط اي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة ليلية مكبرة تحت إشراف عبد الحميد السنباطى، نائب رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات المختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها بمخازن الجهاز لاستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد المهندس محمد خلف الله، استمرار أعمال المتابعة والرصد وعدم السماح بأى من مظاهر التعدى، مطالبًا سكان المدينة بالالتزام بقواعد التنظيم وعدم الخروج عن القانون.

وفي السياق، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات  بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة العشوائية، وذلك بمشاركة شرطة مرافق المدينة، موضحًا أنه تم شن حملة مؤخرًا أسفرت عن تحرير ٨ مخالفات تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة، وغيرها، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وذلك بمركز خدمات الحى الثانى.

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وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة على عدم التهاون مع العشوائية وتوجيه الحملات بشكل شبه يومي حفاظًا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء بني سويف الجديدة

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