تهديدات بالقتل والطرد والاستبعاد.. لاعبو العالم مهددين بسبب دعم القضية الفلسطينية

مازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارسة جرائمه وقمعه ضد الإنسانية في غزة، ومازال الغرب يدعمه ويقمع كل من يعبر برأيه اعتراضا على هذه الجرائم مانعًا صوت الحقيقة أن يصل إلى الناس، ومضطهدًا في الوقت نفسه حرية التعبير التي طالما ادعى زيفًا تبنيها.

وقد تعرض عدد من كبار وأشهر الشخصيات في العالم في مجالات عدة علنًا إلى هذا القمع في الحريات خلال الأيام الماضية، لمجرد دفاعهم عن فلسطين وغضبهم لما يحدث لأطفالها من جرائم وحشية على يد هذا الاحتلال الغاشم.

حذف صور اللاعب عبد الرحمن سامح وتهديده بالقتل

قام الاتحاد الدولي للسباحة بإجراء صادم في حق اللاعب عبد الرحمن سامح، وذلك بحذفه صور بطل السباحة المصري الذي فاز بذهبية تاريخية في كأس العالم للسباحة في اليونان وعلى الرغم من حصوله على المركز الأول في البطولة، وذلك بسبب دعمه لفلسطين.

وكان عبد الرحمن سامح الفائز بذهبية سباق 50 مترًا في كأس العالم في اليونان، قد عبر رفضه الاحتفال بذهبية كأس العالم بسبب القصف الذي تتعرض له غزة قائلًا: "لا أعتقد أن بإمكاني أن احتفل وأخوتي يقتلون في فلسطين يوميا"، وعليه تم حذف صوره من جميع منصات الاتحاد الدولي، كما تلقى عقب ذلك عبد الرحمن سامح تهديدات بالقتل.

نائب ألماني يطالب بطرد لاعب بايرن ميونخ

في الوقت نفسه نشرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النائب الألماني، يوهانس شتاينيجر طالب بطرد نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ وذلك بسبب دعمه لفلسطين، وقال يوهانس: "أعزائي مسؤولي بايرن، يرجى طرده على الفور، كما يجب على الدولة استخدام الإمكانيات المتاحة لها لطرده من ألمانيا"،وازداد الهجوم على نصير مزراوي بعدما قرر دعم فلسطين والضحايا في غزة، بعد القصف من إسرائيل.

وكان نصير مزراوي قد أعلن دعمه بكتابته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالآية القرآنية: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ».

مسؤول فرنسي يهدد باستبعاد لاعب جزائري محترف من نادي نيس

كما كشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن مضايقات تعرض لها نجم منتخب الجزائر يوسف عطال وهو اللاعب المحترف في نادي نيس الفرنسي، إذ تعرض لتهديد صريح من عمدة نيس الفرنسية كريستيان إستروزي وكان ذلك بسبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وكان قد غرد عمدة نيس على منصة "إكس" تغريدة تعليقًا على تضامن اللاعب مع فلسطين قائلًا " إذا لم يقدم يوسف عطال اعتذاره وتوضيحاته بشأن دعم فلسطين، ولم يقم بإدانة الحركة الإرهابية حماس، فلا مكان له في نادينا بعد الآن".

وعبّر لاعب نادي نيس يوسف عطال، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب من طرف الكيان الصهيوني، إذ نشر على حسابه عبر "إنستجرام" صورة له، وهو يتوشح الكوفية الفلسطينية، وأرفقها بعبارة "الحرية لفلسطين".