الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرف العربية: تعليق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال العرب فى الأردن تضامنا مع غزة

خالد حنفي
خالد حنفي

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، في عمّان أن فلسطين كانت الحاضر الأبرز في كل أروقة المؤتمر، معتبرا أن قرار اتحاد الغرف العربية تعليق أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل، وبإصدار "اعلان عمّان" و"بيان دعم للشعب الفلسطيني"، هو رسالة دعم تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

اتحاد الغرف العربية حريص على دعم الفلسطينيين

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.

وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الإمكانيات والسبل من أجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء فلسطين وقطاع غزة، وأنه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.

وختم بالقول أن اتخاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض إرادته وهيمنته عليها بالقوة.

الاقتصادي اتحاد الغرف العربيه الشعب الفلسطيني الغرف العربية الأشقاء الفلسطينيين المملكة الأردنية

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