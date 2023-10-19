فنزويلا تدعو لرفع صوت العالم ضد الإبادة الجماعية التى يتعرض لها سكان غزة

أدانت فنزويلا المذبحة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 800 شخص، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

وقالت، في بيان اليوم الخميس، إن هذا العمل اللاإنساني وغير المبرر، والذي يضاف إلى القائمة الطويلة من الجرائم التي ارتكبت في الأيام الأخيرة ضد المدنيين في غزة، يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويظهر مرة أخرى سياسة الفصل العنصري والعدوان والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

كما دعت المجتمع الدولي إلى رفع صوته بقوة ضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.

وأكدت فنزويلا مجددًا تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في تقرير المصير وتوطيد دعائم دولته المستقلة ذات السيادة.

انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

وحثت فنزويلا جميع الدول والمنظمات الدولية على العمل معًا للمطالبة بوقف إطلاق النار، ووضع حد فوري لهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مع توجيه نداء عاجل من أجل عقد مؤتمر عالمي بصورة عاجلة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتحديد المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية.

يأتي هذا، فيما أعلنت روسيا عن إرسال 27 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، حسبما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام"، إن طائرة خاصة من طراز "إيل- 76"، تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامينسكوي بالقرب من موسكو متجهة إلى مطار العريش في مصر.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة، وأنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.