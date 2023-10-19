وزارة الرياضة تعلن وقف الأنشطة والفعاليات خلال فترة أيام الحداد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وقف جميع الأنشطة والفعاليات التي كان مقررًا إقامتها خلال فترة الحداد العام الذي أعلنه الرئيس السيسي على مدار 3 أيام، فيما عدا المنافسات الرسمية.

وجاء هذا القرار تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة، والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والمصابين.

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بيان الشباب والرياضة للإعلان عن وقف الأنشطة والفعاليات

في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيرًا عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقررًا تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات الالتزام الكامل بهذا القرار.

الرئيس السيسي يقرر إعلان حالة الحداد بجميع أنحاء البلاد

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.