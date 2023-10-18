الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

بينما أتابع الأحداث إذا بإحدى إذاعاتنا تبث قصيدة ناجي "مصر تتحدث عن نفسها"، وإذا بصوت كوكب الشرق يشدو على لسان مصر قائلًا:

نحن نجتاز موقفًا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي

فقفوا فيه وقفة الحزم وارموا جانبيه بعزمة المستعد

بعدها بدقائق تابعت كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا خلالها في مؤتمره الصحفي - عقب استقباله للمستشار الألماني- ممثلًا لشموخ دولتنا الوطنية، ومستلهمًا بطولات العسكرية المصرية.. متحدثًا بكل ثبات ومفوضًا من ملايين المصريين - داخل حدود الوطن وخارجه - وواثقًا في خطواته ومتيقنًا من رغبة شعبه ومواقف مواطنيه عدم استعداد مصر قيادة وشعبًا للتنازل عن شبر واحد من أراضيها داخل حدود سيناء أو خارجها. وهنا تيقنت أن رئيس جمهوريتنا يتحدث بهذا الحسم واقفًا وقفة الحزم ودون عثرة رأي ملبيًا لنداء الوطن ومستجيبًا لضمير أمته.

أكد الرئيس هذا الموقف الوطني الثابت ليفهم كل متغطرس أن حلول القضايا الإقليمية الشائكة لن تكون على حساب مصر، وأننا لسنا في موقف يقبل النقاش حول واحد من ثوابتنا الوطنية، وهو حفظ الأرض تمامًا كما نحمي العرض. أثبت الرئيس بموقفه الشامخ أنه ليست لدينا أية نية بالتفريط في ذرة رمال واحدة من أراضينا التي لم نطمع يومًا في غيرها، تلك التي لم نترك شبرًا منها تحت وصاية غيرنا دون أن نبذل من أجله المال والدم والأرواح. فكم من النساء ترملن وصرن ثكالى، وكم من الأطفال نشأوا يتامى بعد أن ارتقى آباءهم شهداء في سبيل تحرير تراب الوطن المقدس.

وقفة جريئة وإن كانت متوقعة، كما لم يساورني أدنى شك من أن الشعب المصري الواعي والمدرك لحقيقة الأمور والمتفاعل مع الأحداث الجارية حوله سيبدي استجابة فورية وتفاعلًا لحظيًا مع الموقف الرئاسي ليتسق القرار الرسمي مع نظيره الشعبي. ذلك هو الذي أبداه المواطن المصري بمجرد استشعاره بأبعاد تلك المؤامرة التي تسعى قوى إقليمية ودولية لفرضها تظاهرًا بحل القضية الفلسطينية واستغلالًا لتعاطف المصريين معها.

لقد فات هؤلاء وأولئك أن الشعب المصري كان تاريخيًا هو الشعب الأكثر تضحية من أجل القضية الفلسطينية. فمصر التي جادت من أجل فلسطين بأرواح 100 ألف شهيد من خيرة شبابها، فعاش آباؤهم وأمهاتهم بعدهم بين فرحة الشهادة لأبنائهم الذين سبقوهم إلى الفردوس، والحزن الطبيعي على أولادهم الذي انتقل في ريعان شبابه. أما الأبناء الذين عاشوا عمرهم يتامى تربيهم أمهاتهم الأرامل في ذروة شبابهن، فقد تغذوا على حكايات البطولة التي رواها لهم الأهل عن الأب الذي ضحى بروحه فداء لتراب الوطن، بينما عاش بيننا أكثر من 200 ألف جريح بين مبتور طرفه أو فاقد بصره قربانًا لقضية العرب الأولى.

لا شك عندي أنه ما من مصري سيبدي اليوم أي اعتراض أو موقف يخالف ما بذله الآباء والأجداد من قبل، وهذا ما أبداه المواطنون المصريون سريعًا على المستوى الشعبي وربما تزداد وتيرته في الأيام بل في الساعات القادمة. فنقابة الصحفيين عادت لتفتح أبوابها لتكون ضميرًا حيًا يُترجم ما يشعر به المواطن ويعيد صياغة رغبات الشارع في صورة بيانات ومواقف. وهؤلاء هم المواطنون في عدد من المحافظات يقفون في كل ميادين مصر -شمالها وجنوبها - دعمًا لموقف القيادة السياسية.

وعلى المستوى الحزبي بدأت الأحزاب في إبداء موقف واضح تأييدًا للموقف الرسمي للحكومة المصرية، ففي يوم كهذا ليس هناك مؤيد ومعارض، فالكل مجند لخدمة الوطن ومساند لقيادته الوطنية. وبرلمانيًا كان موقف النواب والشيوخ المصريين مشرفًا إلى أقصى حد ومساندًا للموقف الرسمي للدولة المصرية. وعلى مستوى العمل الأهلي وجدنا دعمًا للدولة ممثلًا في بيانات مؤسسات مثل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نادي قضاة مصر والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكذلك فعلت تنسيقية شباب الأحزاب بوقفة تأييد ومناصرة لمؤسسة الرئاسة. أما بين الرياضيين فقد بادر اتحاد الكرة لإبداء الدعم والمساندة، كما لم يتأخر نادي الأهلي - وموضوعيًا نتحدث بعيدًا عن أي انتماء رياضي - عن تأكيد كونه ناديًا وطنيًا منذ لحظة التأسيس - قبل أكثر من قرن مضى، إذ أوقف بث قناته تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وخصص دخل مباراته الإفريقية القادمة لصالح ضحايا العدوان على غزة.

الشاهد، أنه ما من مصري سيتأخر عن دعم الموقف الرسمي الوطني والعروبي لقيادته، وكما قال السيد الرئيس إن الأمم تصمد بشعبها وقيادتها، وإنا- إن شاء الله- لفاعلون. نحن نوقن أن موقف القيادة المصرية ليس هدفه حماية التراب الوطني فقط، ولكنه يهدف أيضًا إلى عدم تصفية القضية الفلسطينية بتشتيت شعبها بين سيناء أو الأردن، فالأمر سيتمثل في مجرد نقل فكرة المقاومة من أرض فلسطين إلى الأراضي المصرية والأردنية. وقد حسم السيد الرئيس الجدل بموقف مصري واضح، فسيناء لن تكون سوى للمصريين دون غيرهم، هذا موقف ليس محل تفاوض أو طرح أو نقاش.

كما لم تتأخر قياداتنا الدينية - إسلامية أو مسيحية - عن مساندة القيادة السياسية، إذ وجّه الأزهر الشريف نداء للأمة الإسلامية أن تستثمر قوتها وأموالها وتقف بهما خلف فلسطين وشعبها. وخلال عظته الأسبوعية أيد قداسة البابا تواضروس ما أعلنه السيد الرئيس عن أن تفريغ القضية الفلسطينية بإزاحة وجود الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، فلو حدث ذلك الأمر فسيكون تكرارًا للمشهد الذي حدث سنة 1948 حين ترك الفلسطينيون ممتلكاتهم وبيوتهم وتسبب فيما هم فيه اليوم.

وهكذا جاء ضمير الوطن بكل طوائفه وفئاته ليقف كتفًا بكتف داعمًا للقيادة السياسية ومؤيدًا للسيد الرئيس في موقفه الوطني والعروبي قائلًا له: سِر في طريقك يا سيادة الرئيس وخلفك أكثر من مائة مليون مصري على أتم استعداد لتلبية أوامركم لتنفيذ أي قرار ترونه في صالح صون سيادة الوطن وحماية أراضيه. نحن خلفكم يا سيادة الرئيس سنبقى على العهد ما حيينا وحتى آخر نفس فينا، وكلنا ثقة أنكم ستحافظون على كل شبر من أرض مصر، مهما لوّحوا بضغوط أو أغروا برفع مديونيات، فقد علمّتكم المؤسسة العسكرية الوطنية أن هناك أشياء لا تقبل المساومة أبرزها الأرض والعرض، وإنا خلفكم ماضون.