خالد أبوبكر: مصر هى من قررت إلغاء القمة العربية مع الرئيس الأمريكى

قال الإعلامي خالد أبوبكر إن مصر هي التي وراء إلغاء القمة العربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أبوبكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON" أن ذلك جاء بعدما جلس الرئيس الأمريكي في إسرائيل وقال إن حركة الجهاد الإسلامي هي المسئولة عن قصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

خالد أبوبكر: الرئيس السيسي عامل حالة من العظمة والوطنية

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي عامل حالة من العظمة والوطنية اليومين دول، وكان وراء إلغاء القمة العربية مع أمريكا".

واستكمل: "هذا معناه أننا نقول لأكبر رئيس دولة في العالم لا نريد الجلوس معك، ومصر هي من قالت ذلك رغم أن ذلك قد تكون له تبعات كثيرة هذا ليس موضوعي الآن، الناس دمها لسه سايح لذلك قررت مصر إلغاء هذه القمة بالتوافق مع الأردن".