لجنة من وزارة الشباب تتفقد أعمال المشروع القومي للموهبة بشمال سيناء

زارت لجنة من إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء لتفقد أعمال المشروع القومي للموهبة، برئاسة الدكتور محمد حمدي مدير عام المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والوفد المرافق له "مرحلة الشباب"، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب الرياضة، وعصام التلاوني مدير المشروع.

فيما تفقدت اللجنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة الشباب، اليوم، وشاهدت على الطبيعة عملية التدريب للاعبين تنس طاولة، بمركز شباب 6 اكتوبر بالعريش، فى وجود المدربين ومساعدى المدربين والإداريين بالمشروع، ويستمر برنامج الزيارة للغد لمتابعة مرحلة الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأكدت اللجنة على التزام المدرب بالوحدة التدريبية الموضوعة من المشرف الفنى.

فيما يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، والدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة،، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة.

اعمال لجنة وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

اعمال لجنة وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء

اعمال لجنة وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء