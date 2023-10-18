الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين: 70% من الضحايا أطفال ونساء

غزة
غزة

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن هناك عملًا هامًا يقوم به الإعلام الفلسطيني وبخاصة فئة الصحافة، حيث يتعرض الصحفيون الفلسطينيون لمخاطر وتهديدات جسيمة، وذلك لنقل الحقيقة للعالم بأكمله.

 العدوان الإسرائيلي الغاشم

وأكدت شروق أسعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها فقدت 14 زميلًا صحفيًا منذ اندلاع هذه الغارات الإسرائيلية الأخيرة، وذلك أثناء عملهم في غزة لتغطية الأحداث، حيث تم قصفهم وهم في مهمة عملهم.

وأضاف في حديثه، أن الكهرباء والاتصال شبه مقطوع في غزة بالكامل، ولهذا يتفاجأ الصحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث استهداف منازلهم ومقتل ذويهم وأهاليهم.

وتابعت: "الوضع في غزة صعب للغاية، والإعلام الغربي متبني القضية الإسرائيلية بقوة وبعدم موضوعية".

 القصف الإسرائيلي على غزة

واستطردت: "ما يُقال في الخارج إن القصف فقط على المناطق العسكرية والقيادية بغزة ليس صحيحًا على الإطلاق، حيث 70% من الفلسطينيين الذين قتلوا خلال 12 يومًا هم من النساء والأطفال والشباب المدنيين".

 

شروق أسعد حرب فلسطين العدوان الصهيوني الغاشم سي بي سي الستات مابيعرفوش يكذبوا

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