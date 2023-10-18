الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وقفة احتجاجية أمام "الصحفيين" للتنديد بجرائم الاحتلال فى غزة (فيديو)

وقفة احتجاجية بنقابة
وقفة احتجاجية بنقابة الصحفيين

انضم عدد من المواطنين للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين، الأربعاء، للتنديد بالعدوان الصهيوني والأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، واحتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

التنديد بالاحتلال الصهيوني

وندد العديد من خلال الوقفة الاحتجاجية بنقابة الصحفيين بالعدوان الصهيوني، وقاموا بكتابة اسم إسرائيل على الأرض وقاموا بإشعال النار فيها ودهسها بالأقدام للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم عن أفعاليهم ولإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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بدء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف مستشفى المعمدانى بغزة (صور)

وقفة احتجاجية لنقابة الصحفيين

بدأت منذ قليل، الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها مجلس نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، ولإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

وردد المشاركون "الشعب يريد إسقاط إسرائيل" و"بعد غزة عاوزين سيناء" والشعب يريد إسقاط كامب ديفيد"، و"خليتونا في نص هدومنا"، و"تسقط تسقط كامب ديفيد"، وحمل العديد من المشاركين لافتات دون عليها عبارات دعم لصمود الشعب الفلسطيني من بينها:"من الشعب طلع القرار لازم نكسر الحصار"، و"ولا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، و"احرق في العلم الصهيوني دول ظلموني ودول قتلوني".

ورفع المشاركون لافتات لصور شهداء القصف الإسرائيلي الأيام الماضية، وأخرى للخراب الذى لحق بقطاع غزة من تدمير".

وقفة الاحتجاجية نقابة الصحفيين التنديد بالاحتلال الصهيوني العدوان الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني غزة

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