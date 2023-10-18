ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات بالبحث العلمى

تم تنظيم أول ورشة عمل للجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى بالقاعه الكبرى للمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف بعنوان "المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى" التى تهدف إلى التعريف باللوائح والقوانين العالمية المنظمه للتعامل مع حيونات التجارب في البحث العلمي وأليات الإستخدام الأمثل للحيوانات ورعايتها قبل وأثناء التجربة البحثية فى مراكز حيوانات التجارب المتوافرة بمعاهد المركز تماشياً مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الاغذية والزراعة في هذا الشأن مما يرفع من تصنيف مركز البحوث الزراعية بين المراكز البحثية المناظرة على مستوى العالم.

تنظيم ورشة حول المعايير الأخلاقية لإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى

افتتح الورشة رئيس مركز البحوث الزراعية الذي أكد أهمية بذل الجهد لتنفيذ البحوث التطبيقية والإنتاجية ورفع الكفاءة العلمية والبحثية لهم وتشجيعهم على نشر الابحاث فى المجلات العالمية، ما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة

شارك في الورسة د.شيرين عاصم وكيل المركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور أحمد عكازى مدير المركز الإقليمى للأغذية والاعلاف وأعضاء لجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي من معاهد ومعامل المركز المختلة وكذلك 42 باحث من معاهد المركز.

وفى كلمته، أشار مدير معهد صحة الحيوان إلى التعاون المستمر بين اللجنة ولجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى واللقاءات بين باحثي المركز في معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المختلفة لرفع كفاءة المنظومة البحثية بالمركز.