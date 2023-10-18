الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة حول المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات بالبحث العلمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تم تنظيم أول ورشة عمل للجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى بالقاعه الكبرى للمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف بعنوان "المعايير الأخلاقية لاستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى" التى تهدف إلى التعريف باللوائح والقوانين العالمية المنظمه للتعامل مع حيونات التجارب في البحث العلمي وأليات الإستخدام الأمثل للحيوانات ورعايتها قبل وأثناء التجربة البحثية فى مراكز حيوانات التجارب المتوافرة بمعاهد المركز تماشياً مع تعليمات منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الاغذية والزراعة في هذا الشأن مما يرفع من تصنيف مركز البحوث الزراعية بين المراكز البحثية المناظرة على مستوى العالم. 

تنظيم ورشة حول المعايير الأخلاقية لإستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى

افتتح الورشة رئيس مركز البحوث الزراعية الذي أكد أهمية بذل الجهد لتنفيذ البحوث التطبيقية والإنتاجية ورفع الكفاءة العلمية والبحثية لهم وتشجيعهم  على نشر الابحاث فى المجلات العالمية، ما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة

 شارك في الورسة د.شيرين عاصم وكيل المركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والدكتور أحمد عكازى مدير المركز الإقليمى للأغذية والاعلاف وأعضاء لجنة مركز البحوث الزراعية لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمي من معاهد ومعامل المركز المختلة وكذلك 42 باحث من معاهد المركز.

وفى كلمته، أشار مدير معهد صحة الحيوان إلى التعاون المستمر بين اللجنة ولجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام الحيوانات فى التعليم والبحث العلمى واللقاءات بين باحثي المركز في معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية المختلفة لرفع كفاءة المنظومة البحثية بالمركز.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الحيوانات فى التعليم للمركز الاقليمى

مواد متعلقة

وزير الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بـ170 مليون دولار

وزير الزراعة يشارك فى يوم الغذاء العالمى تحت عنوان "المياه هى الحياة"

الأكثر قراءة

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة يإدانة "حماس"

إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات في وادي العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

محمد العسيري

غير الدم ما حدش صادق

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين