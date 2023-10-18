وزير الخارجية الأردنى: أى محاولة لتهجير الفلسطينيين سنعتبرها إعلان حرب

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، بالنسبة لنا أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سننظر لها على أنها إعلان حرب.

وأضاف “الصفدي” أن الحرب على غزة ذاهبة إلى ما هو أسوأ واحتمالية توسعها قائمة.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أنه لا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بالأمن، متابعًا: "نحن أمام الأصعب.. كل المؤشرات تؤكد أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ".

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن تهجير المدنيين من أرضهم جريمة حرب وغزة وفق القانون الدولي هى أرض محتلة.

وأشار “الصفدي” إلى أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن السكوت عنه، لا مبرر لهذه الحرب، هذه جريمة حرب.

وأكد أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هى "خط أحمر بالنسبة للأردن، وأي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر إليها الأردن كإعلان حرب وسيتعامل معه، هذا تهديد لأمننا الوطني وتهديد لدولتنا وتهديد لشعوبنا".

قيادي بـ"حماس" يفضح المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتهجير نصف سكان قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حركة حماس، أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تشمل تهجير نصف سكان قطاع غزة لمصر.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية تشمل القضاء على حكم “حماس” وتجريد المقاومة من سلاحها.

وأوضح أن ثبات الفلسطينيين وفشل قمة عمان، أحبطا خطة بايدن وخففا الضغوط الدولية عن ‎مصر، وفقًا لما نقله موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني.

وأشار المصدر إلي أن مجزرة المستشفى المعمداني جاءت للضغط من أجل إنجاح خطة التهجير، لكنها أتت بأثر عكسي، مشددًا علي أن القيادة المصرية ترفض خطة التهجير لمصر وتعتبرها تهديدًا للأمن القومي المصري وتصفية للقضية الفلسطينية.