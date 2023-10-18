أبرزها مستشفى المعمدانى.. هاشتاجات تصدرت مواقع السوشيال ميديا

انتفض اليوم الشعب المصري مناهضةً للمجازر التي تحدث في غزة ولا سيما بعد مجزرة تدمير مستشفى المعمداني في غزة واستشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة أكثر من 1000 حالة.

كما شهدت مواقع السوشيال ميديا حالة من الغضب العارم بين المصريين وأيضًا جميع شعوب البلاد العربية، والذين نددوا بما حدث في مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

أثارت المشاهد التي تم تداولها بعد قصف مستشفى المعمداني غضب وبكاء الملايين من المصريين والملايين حول العالم، مؤكدين على مدى خسة العدوان الإسرائيلي الذي تجرد من كل مشاعر الإنسانية.

وخلال الساعات الماضية تصدر عدد من الهاشتاجات مواقع السوشيال ميديا المختلفة، لا سيما بعد الأحداث التي تصاعدت في قطاع غزة وقصف العدوان الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس والبيوت المأهولة بالسكان.

فلسطين

وتصدر هاشتاج فلسطين مواقع السوشيال ميديا منذ اندلاع مقاومة طوفان الأقصى وحتى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لدعم جميع الفلسطينيين الأبرياء الذين راحوا ضحية قصف العدوان الإسرائيلي.

كما تضاعفت معدلات البحث عن فلسطين بعد قصف مستشفى المعمداني، ووصل معدل البحث من قِبل المصريين على فلسطين إلى أكثر من 50 ألف عملية بحث خلال بضع ساعات فقط.

مجزرة مستشفى المعمداني

وبعد قصف مستشفى المعمداني تصدر هاشتاج مجزرة مستشفى المعمداني، وذلك بعدما أكدت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل مسئولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

صحراء النقب

لم يكن هاشتاج فلسطين فقط الذي تصدر مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وإنما زاد عدد التفاعل على هاشتاج صحراء النقب، بعدما سخر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ودعوات إعلامه لتهجير الفلسطينيين، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل".

ومن هنا تضاعف عدد المتفاعلين على صحراء النقب، وأيضًا تصدرت مواقع البحث من قبل المصريين، حيث تضاعفت عمليات البحث ووصلت إلى أكثر من 20 ألف عملية بحث على مواقع البحث المختلفة بعد مؤتمر الرئيس السيسي.

وجاء ذلك في إطار رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسرًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة، لافتًا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.