الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهندس للرئيس السيسى: تطوير كافة المرافق المحيطة بمحور المستشار عبدالمجيد محمود

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مهندس مشروع المستشار عبدالمجيد محمود، خلال تفقده لأعمال تطوير عدد من المحاور المهمة والإنشائية في القاهرة الكبرى.

وقال أحمد مهندس مشروع المستشار عبدالمجيد محمود، إن هناك كوبري رابطًا من دار السلام لاتجاه محور الحضارات، فضلًا عن عمل نزلة أخرى على كورنيش النيل في اتجاه محور مصر القديمة.

وأضاف أنه تم حل مشكلة إشارة كوبري العش، بالإضافة إلى تطوير خطوط شبكة المرافق بالتعاون مع شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، والتي لولا المشروع ما كان تم تطويرها.

 وسأل الرئيس السيسي عن موعد انتهاء المشروع، ليرد مهندس المشروع، أن موعد انتهاء المشروع في آخر شهر نوفمبر. 

وعن كوبري حسب الله الكفراوي، قال مهندس المشروع إنه بعد العرض على سيادتكم، تم التصديق على إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي بطول 6 كيلو ليعبر النيل ويتم ربطه بطريق أسوان الزراعي، وكوبري الفنان عادل إمام.

عبدالمجيد محمود عبدالفتاح السيسي كورنيش النيل مصر القديمة

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