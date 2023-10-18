الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غزة قصفت مستشفى المعمداني.. أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الوقت الحالي هو تحرير الرهائن، وإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا هم حماس، وإن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.

أبرز تصريحات بايدن اليوم

ويستعرض "الدستور" أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء.

  • وجهت أسئلة قاسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
  • أحداث 7 أكتوبر كانت صاعقة للمجتمع الأمريكي مثلما حدث في أحداث 11 سبتمبر في أمريكا.
  • أولويات الجانبين الإسرائيلي والأمريكي الآن هو تحرير الرهائن.
  • الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب الأبرياء في غزة.
  • قصف المستشفى أطلق من قبل إرهابيين في قطاع غزة.
  • هناك قيم يريد الإرهابيين تدميرها، وأنكم في إسرائيل تعرفون أن هناك قيم لابد أن نواصل من السعي للعيش في سلام من خلال حل الدولتين.
  • سأطلب من الكونجرس تقديم حزمة غير مسبوقة لإسرائيل.
  • الإرهابين لن ينتصروا ولابد من أن يكون هناك إدماج كامل لإسرائيل مع جيرانها في المنطقة.

بايدن: حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

بايدن: الولايات المتحدة رصدت 100 مليون دولار لغزة والضفة الغربية

بايدن: سأطلب من الكونجرس تقديم حزمة غير مسبوقة لإسرائيل

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

  • هناك اتفاقا مع إسرائيل على السماح بتحرك المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.
  • البدء في تحريك قوافل المساعدات إلى غزة عبر مصر في أقرب وقت ممكن.
  • تم تخصص 100 مليون دولار تمويلا جديدا من الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
  • حركة حماس تستخدم الأبرياء والعائلات في غزة كدروع بشرية.
  • حماس تستخدم مراكز الإيواء لتخزين أسلحتها ومعداتها وتستخدم المنازل والمساكن لذلك.
  • العائلات الفلسطينية عانت كثيرًا والعالم برمته جراء ما حدث  ونحن حزينون بما حدث من ضحايا أمس في المستشفى بغزة.
  • ما حدث كان ذلك بسبب صاروخ أطلق من غزة، والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الأبرياء خلال فترات الأزمات.
  • أطالب إسرائيل بالتعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن وأن يبقى هذا الدعم متواصل من الولايات المتحدة لإسرائيل اليوم.

زيارة بايدن إلى تل أبيب

ووصل صباح اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى عاصمة الاحتلال، في زيارة تضامن في اليوم الثاني عشر للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأتي الزيارة، بعد يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد ما لا يقل عن 3478 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، وأضاف البيان أن أكثر من 12 ألف آخرين أصيبوا.

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