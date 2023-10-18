بايدن: الولايات المتحدة رصدت 100 مليون دولار لغزة والضفة الغربية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أن المساعدات ستقدم للمدنيين في غزة، وستعبر تلك المساعدات من مصر إلى غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له، أنه لن يكون هناك أي معارضة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسنجعل المجتمع الدولي يتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تيسير الشاحنات في أقرب وقت، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون هناك تعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن، وبأن يبقى هذا الدعم متواصل من الولايات المتحدة لإسرائيل اليوم.

وأكد بايدن، أن الولايات المتحدة رصدت اليوم 100 مليون دولار لغزة والضفة الغربية وهذا سيساعد النازحين الفلسطينيين.