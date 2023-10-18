الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى يحث على حل الدولتين لدعم السلام

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، في تل أبيب، إنه يدعم حل الدولتين في السعي لتحقيق السلام.

وأضاف: “أن الأمم ذات الضمير مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لا تقاس فقط بمثال القوة. نحن نقاس بقوة مثالنا، ولهذا السبب، على الرغم من صعوبة الأمر، يجب علينا أن نواصل السعي لتحقيق السلام”.

وشدد بايدن على ضرورة أن نواصل السعي لتحقيق السلام، مضيفا: "حتى تتمكن إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بأمان وكرامة وسلام".

وأضاف: "بالنسبة لي، هذا يعني حل الدولتين". علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيق تكامل أكبر لإسرائيل مع جيرانها. هذه الهجمات لم تؤد إلا إلى تعزيز التزامي وتصميمي وإرادتي لتحقيق ذلك".

ما هو حل الدولتين؟

فكرة حل الدولتين تتضمن قيام دولة إسرائيلية إلى جانب الدولة الفلسطينية، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام. لقد كان هذا هدف المجتمع الدولي لعقود من الزمن، ويعود تاريخه إلى خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1947، وتقول العديد من الدول إنه السبيل الوحيد للخروج من الصراع. لكن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن سهلاً على الإطلاق، وقد توقف في السنوات الأخيرة. وقد فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا محورية للحل.

ويطالب كل منهما بأجزاء، إن لم يكن كلها، من مدينة القدس المقدسة عاصمة لهما. إنهم يختلفون حول مكان رسم الحدود ويستمرون في الاشتباك حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين الذين فروا مما يعرف الآن بإسرائيل بعد حرب عام 1948 هو نقطة خلاف. وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 700 ألف لاجئ فلسطيني في العالم.

فهو سيعترف بخط ترسيم عام 1967 المعروف باسم الخط الأخضر لتقسيم الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، مع مراعاة تبادل الأراضي على أساس المفاوضات، كما سيقسم القدس بين الدولتين.

السماح بمرور المساعدات الإنسانية 


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر، محذرا من أن أي محاولات من جانب حماس لسرقة المساعدات ستوضح أنها "لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني".

وقال بايدن خلال تصريحاته في تل أبيب إن الولايات المتحدة "تدعم بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع"، مضيفا أن "شعب غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى".

"لقد طلبت اليوم من الحكومة الإسرائيلية، التي التقيت بها لبعض الوقت هذا الصباح، الموافقة على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة، على أساس أنه ستكون هناك عمليات تفتيش وأن المساعدات يجب أن تذهب إلى غزة". وقال بايدن: "المدنيون وليس لحماس".

وقال الرئيس: "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة".
وأضاف: "أننا نعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها مثل برنامج الأغذية العالمي والشركاء الآخرين في المنطقة لتحريك الشاحنات عبر الحدود في أسرع وقت ممكن".

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