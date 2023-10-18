الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مصر أكتوبر" مثمنًا إلغاء القمة الرباعية: احتجاجًا على جرائم الاحتلال

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

استنكر المهندس أحمد حلمي، القيادى بحزب مصر أكتوبر، القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى والمصابين من الفلسطينيين، من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، مؤكدا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف حلمي، في بيان له، أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل وقف دماء الشعب الفسطيني التي تراق والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن استهداف المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحا أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

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حلمى يثمن قرار مصر وفلسطين والأردن بإلغاء القمة الرباعية مع بايدن

وأشاد المهندس أحمد حلمى، بقرار مصر وفلسطين والأردن بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر لها أن تعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مشيرا إلى أن قرار إلغاء القمة جاء احتجاجا على الجرائم الغاشمة التي ارتكبها العدو الصهيوني على مستفشى المعمداني في قطاع غزة.

وطالب القيادي بحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائليل للتوقف عن استهداف المدنيين من الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية ولن تسمح يوما من الأيام بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني  الأعزل من أرضه.

وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب الرئيس خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

حزب مصر أكتوبر القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمداني بقطاع غزة قطاع غزة الفلسطينيين النساء الإحتلال الإسرائيلي

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