حملة "مواطن" تؤيد موقف السيسى تجاه القضية الفلسطينية.. وتؤكد: جاهزون لأى قرار

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر عن دعمها وتأييدها لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالمستشار الألماني، صباح اليوم، بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفه ضد تصفيتها ورفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها تدعم الموقف الثابت للدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية، وإصرارها الداعي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم الانجرار وراء استفزازات الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسرع من وتيرة الأحداث لتحقيق حلم بناء دولتهم المزعومة.

وأعلنت الحملة جاهزيتها واستعدادها لأي قرارات تصدر من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، كظهير شعبي يقف خلف قادته من أجل الحفاظ على الأمن القومي وعدم تعرض الدولة لأية مخاطر، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصرنا الحبيبة، وهو ما نرفضه جملة بشكل قاطع، شعارًا واضحًا وهو "كن مع الوطن" وسنبقى معه بكل ما نملك.

حملة يلا سيسي تثمن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمنت حملة يلا سيسي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعمت الحملة، في بيان لها، موقف مصر الراسخ الذى ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

واستنادًا إلى قناعة تامة من الكيان وكل جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع ٣٠ يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا؛ يعلن الكيان تأييده واستجابته لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

وتؤكد الكيانات الشبابية والمتطوعون جاهزيتهم التامة لحشد الملايين من شباب مصر، الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.