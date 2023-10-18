الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة "مواطن" تؤيد موقف السيسى تجاه القضية الفلسطينية.. وتؤكد: جاهزون لأى قرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر عن دعمها وتأييدها لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بالمستشار الألماني، صباح اليوم، بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفه ضد تصفيتها ورفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها تدعم الموقف الثابت للدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية، وإصرارها الداعي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم الانجرار وراء استفزازات الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسرع من وتيرة الأحداث لتحقيق حلم بناء دولتهم المزعومة.

وأعلنت الحملة جاهزيتها واستعدادها لأي قرارات تصدر من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، كظهير شعبي يقف خلف قادته من أجل الحفاظ على الأمن القومي وعدم تعرض الدولة لأية مخاطر، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصرنا الحبيبة، وهو ما نرفضه جملة بشكل قاطع، شعارًا واضحًا وهو "كن مع الوطن" وسنبقى معه بكل ما نملك.

حملة يلا سيسي تثمن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمنت حملة يلا سيسي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعمت الحملة، في بيان لها، موقف مصر الراسخ الذى ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

واستنادًا إلى قناعة تامة من الكيان وكل جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع ٣٠ يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا؛ يعلن الكيان تأييده واستجابته لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

وتؤكد الكيانات الشبابية والمتطوعون جاهزيتهم التامة لحشد الملايين من شباب مصر، الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن، والقضايا الوطنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية قطاع غزة الكيان الصهيوني الأمن القومي الكيانات الشبابية

مواد متعلقة

"حماة الوطن": نصطف خلف القيادة السياسية.. ونرفض تهجير الأشقاء من غزة

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تندد بالاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في غزة

"الإصلاح والنهضة" يعلن تأييده الكامل لأي خطوة ستتخذها الدولة المصرية

"حقوق إنسان الجامعة العربية" تؤكد مركزية القضية الفلسطينية بالعمل العربي

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس تضمنت 3 رسائل حاسمة أبرزها دعم القضية الفلسطينية

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: العالم بات عاجزًا أمام ذبح الإنسانية فى غزة

انطلاق المنتدى الدولي حول "مستقبل التعليم وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية"

منسق حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: ترشيحنا لم يكن عشوائيًا

الأكثر قراءة

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس