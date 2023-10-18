رئيس "الجيل الديمقراطي": نثمن الموقف المصري التاريخي بشأن تهجير الفلسطنيين

ثمن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، مؤكدا أنه يكتب تاريخا جديدا لقضية العرب الأولى فلسطين، كزعيم ليس لمصر فقط ولكن للعرب.

وأضاف الشهابي، أن تصريحات الرئيس العميقة والواعية وتحركاته المدروسة وضع القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعمق وجدية عن أسبابها وكيفية علاجها، موضحا أن السيسي وضع النقاط على الحروف وكشف بوضوح الخطة الإسرائيلية الغربية.

الاحتلال يدفع المدنيين الفلسطينيين للتهجير القسري

وأكد أن ما يقوم به الكيان الصهيوني ليس عملا عسكريا ضد حماس فقط وإنما هو دفع المدنيين الفلسطينيين للتهجير القسري إلى سيناء، مثمنا رد الرئيس على حكومة تل أبيب المتطرفة عندما أوقعها في حرج شديد وهو يطالبها بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب.

الرئيس السيسي رفض الخطة الإسرائيلية بقوة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس أكد أنه زعيم قوي لبلده وأمته وهو يحذر من أن هذا يعنى جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن السيسي رفض الخطة الإسرائيلية بقوة وكان يعبر عن كل الشعب المصري بملايينه، وواثقا من ذلك وهو يؤكد للمستشار الألماني أن الشعب المصري يرفض الخطة الشيطانية الإسرائيلية لتوطين سكان غزة في أرض سيناء المصرية، وإنه إذا طلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض خطة تهجير الفلسطين من غزة فسيكون الملايين منهم في الشوارع.

وأكد أن مصر بأحزابها السياسية ومنظمات مجتمعها المدني ونقاباتها العمالية والمهنية مع الرئيس السيسى وخلفه في رفض الخطة الصهيونية الغربية ورفض الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على الأطفال والنساء والشيوخ فى غزة الصامدة.