الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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مصر

السبكي يطمئن على كفاءة منظومة طب الأسرة ويتفقد عدد من مراكز طب الأسرة بالأقصر

مراكز طب الأسرة
مراكز طب الأسرة بالأقصر

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى مركز طب أسرة العوامية ووحدة طب أسرة الزناقطة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يرافقه الدكتور حسام حسني، الأمين العام للزمالة المصرية، وقيادات الهيئة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات الميدانية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، ومتابعة آخر تطورات تطبيق المنظومة.

وشملت الجولة، تفقد عيادات طب الأسرة بمركز طب أسرة العوامية ووحدة طب أسرة الزناقطة، بالإضافة إلى تفقد العيادات المختلفة التخصصية بهما، بما في ذلك عيادات "الباطنة، النساء، الأطفال، العظام، الأسنان"، بالإضافة إلى تفقد عمليات التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية الفردية والعائلية للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بمركز طب أسرة العوامية ووحدة طب أسرة الزناقطة بالأقصر، للتأكد من رضاء المنتفعين عن الخدمات، حيث أشادوا بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم، كما وجه السبكي بصرف مكافأة تشجيعية لمقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالمركز والوحدة تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة وعلاج المرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 250 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة العوامية ووحدة طب أسرة الزناقطة حتى الآن، لافتًا إلى نجاح اعتمادهما وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، بما يضمن أعلى مستوى من جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بهما.

تشغيل 54 مركز ووحدة طب أسرة

 

وأضاف السبكي، أنه بلغت نسبة متوسط رضاء المنتفعين بخدمات الرعاية الصحية الأولية بالمركز ووحدة طب الأسرة أكثر من 92،5%، مشيرًا إلى تقديمهما خدمات لعدد كبير من المنتفعين بما يقرب من 60 ألف منتفع، وتسجيل 43 ألف ملف فردي بهما، وأكثر من 11 ملف عائلي.

وتابع السبكي: أنه تم تشغيل 54 مركز ووحدة طب أسرة، تشمل 43 وحدة طب أسرة، و11 مركزًا، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي الأقصر، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الخدمات والرعاية الصحية لهم.

وأشار الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1،2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والانتهاء من إجراء أكثر من 1،1 مليون فحص طبي شامل بنسبة تغطية تصل إلى 97% من المسجلين حتى الآن.

ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي بنسبة 100% في مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالأقصر.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، من الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات العلاجية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والمشرف العام على شئون الإمداد، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظة الأقصر حياة كريمه وزارة الصحة والسكان مركز طب أسرة العوامية

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