فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

عقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هاغاري مؤتمرا صحفيا خاصا صباح اليوم (الأربعاء) مخصص بشكل رئيسي للصحافة الأجنبية، في ضوء الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء على المستشفي الأهلى المعمداني في غزة والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وأدانت الدول العربية إسرائيل بأشد العبارات الهجوم، ووُصفت الحادثة بأنها جريمة حرب.

حاولت إسرائيل بسرعة أن تقدم أدلة تعزز الرواية الإسرائيلية بأن الهجوم بسبب إطلاق صاروخي فاشل على إسرائيل واتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصاروخ الفاشل الذي تسبب في كارثة المستشفي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أيضًا، لم تحدث أي أضرار على الإطلاق في المستشفى نفسه. المكان الوحيد الذي حدثت فيه أضرار خارج المستشفى كان في موقف سيارات قريب، ولا توجد علامات على قصف الجيش الإسرائيلي من الجو. والتي كانت ستبدو مختلفة تمامًا - كنا سنرى الحفر وأطلال المنازل والمزيد".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أنه لم يهاجم المستشفى بعد ساعات قليلة من الهجوم: "من خلال التحقيق الشامل والتحقق من جميع الأنظمة التشغيلية والاستخباراتية، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي لم يهاجم المستشفى في غزة. لقد تضرر المستشفى نتيجة لعملية إطلاق فاشلة قامت بها حركة الجهاد الإسلامي. تنظيميًا، يطلق الإرهابيون في قطاع غزة النار بشكل عشوائي على إسرائيل، مما يعرض سكان قطاع غزة للخطر والأذى أيضًا. منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 450 صاروخًا من جانب إسرائيل التنظيمات الإرهابية التي سقطت في أراضي قطاع غزة".ومن جانبها، ونفت حركة الجهاد الإسلامي الإدعاء الإسرائيلي بفشل عملية الإطلاق، واتهمت إسرائيل بتنفيذ الهجوم.

الأدلة التي قدمتها إسرائيل

خلال الساعات الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مجموعة من الأدلة التي تعزز روايته بإنه غير المتورط في الهجوم على المستشفى المعمداني الذي أخلف 500 قتيلًا، والتي جاءت على النحو التالي:

1. الصورة الرادارية من غزة تظهر أن مسار إطلاق حماس والجهاد الإسلامي عند الساعة 18:59 يمر فوق المستشفى مباشرة، وكانت هناك عدة مواقع إطلاق، أحدها بالقرب من شاطئ البحر في غزة وتحت سيطرة الجهاد الإسلامي، والتي ومن الواضح أنه تم إطلاق صواريخ بعيدة المدى على المنطقة الإسرائيلية، وقد مرت فوق المستشفى.

2. قامت شبكة الجزيرة بتصوير المنطقة في ذلك الوقت ويظهر التوثيق بوضوح أنه في وقت الإطلاق الفاشل وضرب المستشفى في غزة، لم تكن هناك هجمات من قبل سلاح الجو أو مدفعية الجيش الإسرائيلي، وليس فقط في منطقة المستشفى بل في كامل شمال قطاع غزة.

3. في صورةقناة الجزيرة، يبدو واضحا أن هذا صاروخ بعيد المدى لا يزال في مرحلة التعزيز، في حين أن محركه الصاروخي لا يزال يعمل ولم يصل بعد إلى ذروة المسار. في مرحلة ما، ينطفئ محركه، وينهار، ويسقط على الأرض، ويندلع حريق في مكان سقوطه.

وحقيقة أن المحرك كان يعمل وقت التفكيك تشير إلى أن الصاروخ لم يصل بعد إلى ذروة مساره، الذي ينبغي أن يسقط منه بحرية إلى المسافة والاتجاه المقصودين. إنه ليس وابلًا من الصواريخ، بل صاروخ واحد، ربما من طراز R-160. وهو صاروخ بعيد المدى طورته وأنتجته حركة الجهاد الإسلامي بنفسها، وسمي على اسم القيادي الكبير في الحركة عبد العزيز الرنتيسي، الذي قضت عليه إسرائيل في عام 2004.

4. في الصور الجوية لمنطقة المستشفى التي تم التقاطها قبل وبعد الارتطام، لم تظهر أي حفر أو تدمير للمباني، كما كان الحال بالنسبة لضحية قنبلة أطلقها الجيش الإسرائيلي من الجو أو قذيفة ثقيلة. ويتضح من التوثيق أن الشظايا سقطت على أسطح المستشفى وفي محيط موقف السيارات، ما يشير إلى تفكك الصاروخ في الجو قبل أن يضرب رأسه الحربي ويشعل حرائق كبيرة شملت السيارات.

5. قدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاغاري، أدلة إضافية اليوم الأربعاء، وهي المكالمة الهاتفية المسجلة بين عنصرين من حماس يتحدثون أن الشظايا التي تم العثور عليها ليست شظاي إسرائيلية بل تابعة لصوارخ الجهاد الإسلامي.