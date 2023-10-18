أوسوريو يعود من إنجلترا ويقود تدريبات الزمالك استعدادًا لسموحة

عاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادما من إنجلترا، بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقاد أوسوريو مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



انتظام زيزو



انتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الثلاثي في تدريبات الزمالك بعد العودة من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي خلال الساعات الماضية.

وكان الثنائي تواجد في صفوف المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الذي شهد خوض وديتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

وشارك الثنائي في تدريبات الزمالك بخوض فقرة تدريبات خاصة بالإطالات لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقديم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، خلال تواجد أوسوريو في إنجلترا.