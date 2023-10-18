برلماني: ضرب المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب والصمت الدولي "مخز"

هاجم النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة، موضحا أنها تؤكد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والإنساني، منتقدا الصمت الدولي والغربي إزاء جرائم قتل الأطفال قائلا "صمت مخزي.. بأي ذنب قتلوا".

وقال السنباطي إن الأزمة الأخيرة فضحت إزدواجية المعايير خاصة الغربية والأمريكية، متسائلا: "أين دعاة حقوق الإنسان وأين القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، أم أنها مجرد أداة لتحقيق الأهداف السياسية الخبيثة والنيل من استقرار الدول ومقدراتها؟!.

وتابع، أن الموقف المصري حكيم ويليق بدولة بحجم مصر، حيث يستهدف التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من خلال الدعوة لعملية حقيقية للسلام ترتكز على وقف تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتوصل لتهدئة تحقن الدماء وحل حقيقي للقضية.

التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة

وقال السنباطي إن التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة، مثمنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطيني.

وأشاد بمخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس والذي تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، والذي شدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وأكد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأضاف النائب عمرو السنباطي أن الموقف المصري حكيم ويليق بدولة بحجم مصر، حيث يستهدف التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من خلال الدعوة لعملية حقيقية للسلام ترتكز على وقف تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتوصل لتهدئة تحقن الدماء وحل حقيقي للقضية.

واختتم النائب عمرو السنباطي قائلا، إن ارتباط مصر بقضية فلسطين تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية العربية موضحا أن ذلك جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.