الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ضرب المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب والصمت الدولي "مخز"

النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي

هاجم النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة، موضحا أنها تؤكد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والإنساني، منتقدا الصمت الدولي والغربي إزاء جرائم قتل الأطفال قائلا "صمت مخزي.. بأي ذنب قتلوا".

وقال السنباطي إن الأزمة الأخيرة فضحت إزدواجية المعايير خاصة الغربية والأمريكية، متسائلا: "أين دعاة حقوق الإنسان وأين القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، أم أنها مجرد أداة لتحقيق الأهداف السياسية الخبيثة والنيل من استقرار الدول ومقدراتها؟!. 

وتابع، أن الموقف المصري حكيم ويليق بدولة بحجم مصر، حيث يستهدف التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من خلال الدعوة  لعملية حقيقية للسلام ترتكز على وقف تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتوصل لتهدئة تحقن الدماء وحل حقيقي للقضية.

التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة

وقال السنباطي إن التحديات المحيطة بمصر والمنطقة غير مسبوقة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة، مثمنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة دولية لبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطيني.

وأشاد بمخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس والذي تناول  تطورات الأوضاع الإقليمية، والذي شدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وأكد  أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأضاف النائب عمرو السنباطي أن الموقف المصري حكيم ويليق بدولة بحجم مصر، حيث يستهدف  التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين من خلال الدعوة  لعملية حقيقية للسلام ترتكز على وقف تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، والتوصل لتهدئة تحقن الدماء وحل حقيقي للقضية.

واختتم النائب عمرو السنباطي قائلا، إن ارتباط مصر بقضية فلسطين تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية العربية موضحا أن ذلك جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

مجلس النواب الإحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني الانتهاكات الاسرائيلية الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

صبور يثمن إلغاء القمة الرباعية.. ويؤكد: إسرائيل تنتهك القانون الدولي

حسن عمار: الرئيس السيسي تصدى بقوة لمخططات تهديد الأمن القومي المصري

"الحرية المصرى": القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى جريمة فى حق الإنسانية

حزب "المصريين": قصف الكيان الصهيونى لمستشفى المعمدانى "جريمة حرب"

3 أيام حداد.. حملة المرشح فريد زهران توقف أنشطتها تضامنًا مع غزة

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

صحفى أمريكى يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى حول تفجير مستشفى المعمدانى بغزة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلي التنصل من انفجار المستشفى المعمداني؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس