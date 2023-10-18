الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين: الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الجريمة التى وقعت فى غزة

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على استهداف مستشفى المعمداني بغزة، قائلا إن الكلمات تعجز عن التعبير عن حجم الجريمة والكارثة التي وقعت، فنحن أمام مشهد ربما هو الأعنف وشديد الدموية.

وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، اليوم الأربعاء، أننا نشهد جريمة من أبشع الجرائم في التاريخ في ظل تواطؤ دولي غير مسبوق، ومشاركة في هذه الجريمة، وكل من برر ما جرى شارك في الجريمة، والصحافة كلها التي نشرت الأكاذيب، مشيرًا: "نحن أمام جريمة بحق.. فالجرحى والمصابون لجأوا إلى المستشفى بدلًا من أن يتم علاجهم يتم استهدافهم بصواريخ".

وأشار إلى أننا أمام شعب بطل يدفع ثمن مجرد حلمه في الحرية، وحجم الألم الذي يدفعونه أكبر من أي شيء، لافتًا إلى أن مجلس النقابة حاول أن يرد على نحو سريع، لكن ما يحدث الآن شيء غير مسبوق ومروع، والأجيال الجديدة الآن تعرف معنى الوحشية وازدواجية المعايير.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء اليوم لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرا لإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر، مؤكدا إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

ولفت مجلس النقابة الى أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

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