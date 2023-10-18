"بايدن" لشعب إسرائيل: ملتزمون بدعمكم وحمايتكم والدفاع عنكم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لقد أتيت اليوم لعدة أسباب، أولها تقديم تعازينا للشعب الإسرائيلي وتضامننا معه"، لافتًا إلى أن هذه الأعمال الوحشية تجاه الشعب الإسرائيلي، وخطف النساء والأطفال، أمر لا نستوعبه.

وأضاف، خلال كلمة له في إصدار بيان مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو: "أعمال حماس تشبه أعمال داعش، ونعرب عن تضامننا مع الشعب الإسرائيلي، ونحن قلقون إزاء الوضع، ويجب عليكم القيام بما تقومون به".

وتابع: "عليكم التأكد من ما يلزمكم من توافر العتاد لتحقيق الأمر والقضاء على تلك الظاهرة"، مطالبًا جميع الفئات الفاعلة بالتضامن مع القضية الإسرائيلية، مرددًا: "أنا هنا للوقوف بجوار دولة إسرائيل، وأعرب عن تضامن الشعب الأمريكي للشعب الإسرائيلي، ونحن هنا لتأكيد أنكم دولة ديمقراطية وملتزمون بالمعايير الدولية، وأقول لشعب إسرائيل نحن هنا ملتزمون بدعمكم وحمايتكم والدفاع عنكم".