مواطن: الدولة المصرية دائما رمانة الميزان في القضية الفلسطينية

أشاد محمد عماد، أحد المواطنين بالإسماعيلية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، ومواقفه في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين في الفترة الحالية يعد المنحنى الأخطر في التاريخ منذ احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، حيث إن إسرائيل تواصل أعمال اجتياح بري وجوي في غزة واستهداف المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء، وهذا لتنفيذ خطتهم الكبرى لتخويف الفلسطينيين ونزوحهم تجاه الأراضي المصرية وترك قطاع غزة تحت سيطرة الكيان الصهيوني.

وأكد أن الدولة المصرية دائما هي رمانة الميزان في القضية الفلسطينية، للدفاع عن الشعب الفلسطيني وموقفنا عبر التاريخ ثابت بدعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ولن يتغير، ولكن مخطط إسرائيل وتصريحاتهم هو بدء تنفيذ مخططهم القديم بإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة مما يؤدي لنزوحهم إلى الأراضي المصرية، وتبديل وطنهم بدولة من فلسطين إلى سيناء، وهذا ما نرفضه، ولن نسمح بتنفيذه فالقضية الفلسطينية هي قضية حياة أو موت ولا يمكن السماح للإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم وكذلك لن نسمح لأحد بأخذ سيناء التى ضحينا من أجلها بكل غالي ونفيس سواء في حرب أكتوبر أو الحرب على الإرهاب.

رسائل الرئيس السيسي في قضية فلسطين

وأرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".