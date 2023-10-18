باقة ورد.. هدية تلاميذ مدرسة الشهيد فاضل سالم خلال زيارة وزير التعليم للسويس

قدمت تلميذة من تلميذات مدرسة الشهيد النقيب المهندس فاضل سالم باشا باقة ورد لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي فور وصوله المدرسة رفقة محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

ورحب والد الشهيد مهندس فاضل سالم باشا بالوزير والمحافظ والوفد المرافق لهما وأكد أنه فخور بالشرف الذي أهداه له ابنه بشهادته في سبيل مصر.

كما هنأ وزير التربية والتعليم مدرسي تلاميذ المدرسة بالعام الدراسي الجديد والعيد القومي لمحافظة السويس.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وصل صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المدارس ومتابعة انتظام العام الدراسى 2023-2024.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في السويس

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء يسري سالم مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

كما عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ السويس اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى الجديد، ومن المقرر أن يتفقد ويفتتح الوزير والمحافظ عددا من المدارس بالمحافظة.