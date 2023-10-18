الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة عبدالرازق تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد َالذي تعاقدت عليه مؤخرا لتنضم بذلك لقائمة نجوم مسلسلات رمضان 2024. 

وعلمت "الدستور" أن غادة عبد الرازق تعقد جلسات عمل مكثفة مع الجهة المنتجة للمسلسل والمؤلف باهر دويداز للوقوف على التفاصيل المبدئية. 

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل وأبطاله خلال أيام، حيث تسعى غادة عبد الرازق لتصوير المسلسل مطلع شهر نوفمبر المقبل ليكون جاهزا للعرض قي رمضان. 

على جانب آخر، تنتظر غادة عبد الرازق تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها الجديد “جوازة بالعافية” والذي انتهت من تصويره منذ فترة. 

فيلم «جوازة بالعافية» من بطولة غادة عبدالرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد وعدد آخر من نجوم الفن، والعمل من إخراج شريف إسماعيل، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.

غادة عبد الرازق في برنامج معكم

وحلتّ الفنانة غادة عبدالرازق مؤخرا ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتاها، وتحدثت خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

وكشفت غادة عبدالرازق معاناتها مع المرض النفسي وقالت: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي.. وده مش عيب.. المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

ورويت غادة عبدالرازق -خلال حلقة معكم منى الشاذلي- تجربتها مع الأطباء النفسيين، وتقول: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة.. أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة (نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور)".

كما تتحدث غادة عبدالرازق عن بداياتها من على خشبة مسرح البالون، مرورًا بالإعلانات، ثم الفوازير وتقول: "تجربة الفوازير اللى أنا عملتها ندمانة عليها جدًا.. حسيت إنها مش بتاعتي.. مش أنا اللى أقدمها".

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