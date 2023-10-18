الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

اشتباكات فى محيط
اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا

شهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة بتركيا، اشتباكات بين الأمن ومئات من المتظاهرين؛ تنديدا بقصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل "إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين"، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.

وأحاطت قوات الأمن السفارة بالحواجز لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى السفارة، ما أدى إلى مناوشات واشتباكات بين الجانبين، واضطرار الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

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