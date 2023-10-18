مندوب الأردن بالجامعة العربية: مستشفى المعمدانى سيبقى شاهدًا على عدوانية ووحشية الاحتلال الإسرائيلى

أعرب السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن إدانة الجريمة البشعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافها مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

وكتب السفير «العضايلة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X، - تويتر سابقا- قائلًا: “جريمة بشعة ونكراء بكل المعايير، واستهداف للإنسانية خلّف مجزرةً طالت أصحاب الحق والأرض وأهل القضية العادلة ورمز النضال”.

وتابع السفير العضايلة قائلا: "سيبقى ‎مستشفى المعمداني شاهدًا على عدوانية ووحشية الاحتلال ووصمة عار لن تمحى في سجل الإنسانية".