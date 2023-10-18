إبادة جماعية.. كتّاب غربيون يهاجمون مجازر الاحتلال ضد الفلسطينيين

رغم تزييف الإعلام الغربي لما يجري في غزة وانحيازهم إلى الإسرائيليين، إلا أن هناك أقلاما مازال يحكمها ضميرها الإنساني، فقد هاجم عدة كتّاب غربيون ما يفعله الاحتلال من مجازر ضد المدنيين والفلسطينيين، واصفين ما يحدث بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كاتب أمريكي في نيوزويك: ليس صراعا بل احتلال

رفض الكاتب الأمريكي ليرون إل بارتون في مقال بمجلة نيوزويك الشهيرة، تسمية ما يحدث في الأراضي الفلسطينية منذ عقود بالصراع، مؤكدا أنه احتلال، مضيفا أنه كأمريكي أسود يعرف ما يحدث للفلسطينيين تحت الاحتلال فهو يعيشه في الولايات المتحدة هو والأمريكان من أصول أفريقية أو ذوي البشرة السوداء.

وقال: "أنا أمريكي أسود وأقف مع الفلسطينيين وأتفهم الصدمة التي يعانون منها"، مضيفا: "يستخدم الكثيرون كلمة التضامن عند وصف الرابطة مع الأصدقاء وزملاء العمل وزملاء الفريق، لكني أحب تطبيق الكلمة عند وصف الكفاح من أجل المصالح المشتركة بين أنواع مختلفة من الناس، سواء كانت المعركة ضد العنصرية، وغيرها التضامن يتحدث عن الوحدة".

وهاجم الكاتب ما يقوم به الإسرائيليون ليس فقط عن طريق الأسلحة ولكن أيضا ما يفعلونه لتشويه الفلسطينيين وشيطنتهم حيث استحدموا هجوم حماس لتبرير كراهيتهم للفلسطينيين والمسلمين، على غرار ما حدث بعد مأساة 11 سبتمبر2001.

وأضاف: "لقد بدأت التعرف على ما يمكن أن أشير إليه بـ "الصراع" منذ سنوات، كنت أجلس دائمًا مع جدي وأشاهد التقارير الإخبارية عن المعركة المستمرة منذ 75 عامًا في فلسطين، وكان أفراد عائلتي يعلقون: "إن ما يحدث هناك أمر محزن، إنهم يستولون على أرضهم".

وأردف: "قرأت لاحقًا مقالات ومقابلات أجراها باحثون وناشطون فلسطينيون، أردت أن أقرأ "كلا الجانبين" لأفهم ما كان يحدث، ومع ذلك، فإن المعلومات الأكثر تأثيرًا التي تلقيتها كانت من الفلسطينيين الذين التقيت بهم في الحياة الواقعية، سألتهم عن "الصراع" وأخبروني جميعًا قصة مشابهة جدًا، حيث أوقفهم الجنود وهم في طريقهم إلى المدرسة، وتم اعتقالهم دون سبب واضح، ومهاجمتهم، ونهبت منازلهم بسبب الاشتباه في وجود أسلحة".

وتابع: "أثناء الاستماع إلى هذه القصص، لم أستطع إلا أن أفكر: على الرغم من أن نضالاتنا مختلفة، إلا أن هذا هو ما يبدو عليه نشأة السود في أمريكا، يقوم رجال الشرطة بإيقاف سيارتك دون سبب، ويتم تفتيشهم للاشتباه، ويتعرضون للمضايقات المستمرة بشأن المكان الذي تذهب إليه وماذا تفعل، ويتم معاملتهم والنظر إليهم كمجرمين فقط بسبب لون بشرتك".

واتستكمل: "إن تضامن الأمريكان من أصل أفريقي مع الفلسطينيين ليس متجذرًا في النضال فحسب، بل أيضًا في الأمل، والكفاح، والمرونة، والضحك، والكفاح الذي لا نهاية له، والحزن، والقيام بذلك مرة أخرى في اليوم التالي. وهذا ما أراه بالنسبة لإخوتي وأخواتي الفلسطينيين وهم يحاولون التمسك بالأرض التي تفعل كل ما في وسعها لتركهم".

وأضاف: "ولهذا السبب لا أشير إليه باسم "الصراع"، بل باسم "الاحتلال". ولهذا السبب لدي أمل وسأواصل دعم فلسطين وهم يناضلون من أجل الاعتراف بهم كأشخاص، بشر يستحقون الحرية والمعاملة المتساوية مثل جيرانهم الإسرائيليين، تمامًا كما سأواصل، كرجل أسود، النضال من أجل حرية شعبي في أمريكا. إن نضالنا متشابك. عندما يفوزون، نحن نفوز".

كاتب أمريكي في مقال بالجارديان: إبادة جماعية كما في رواندا

وحذر الصحفي والكاتب الأمريكي المخضرم كريس ماكريل، في مقال له نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، من اللغة المستخدمة من الإسرائيليين لوصف الفلسطينيين وتحقيرهم، موضحا أنها إبادة جماعية تشبه ما حدث في رواندا.

وأضاف: "لقد قمت بتغطية الإبادة الجماعية في رواندا كمراسل، إن اللغة التي تسربت من الإسرائيليين بعد هجمات حماس مألوفة إلى حد مخيف فمثلا قد حدد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوج، تلك النغمة عندما تحدث عن مدى تحديد الذنب لأسوأ فظاعة ضد اليهود في تاريخ بلاده"، "وعلى نحو مختلف، فإن الشعور بأن الفلسطينيين مسؤولون بشكل جماعي عن تصرفات حماس وبالتالي فإنهم يستحقون ما سيحدث لهم ترددت أصداءه خارج حدود إسرائيل. وفي الولايات المتحدة، دعا السيناتور ليندسي جراهام إلى التدمير الشامل لغزة".

وتابع: "وفي المملكة المتحدة، اتخذ محرر صحيفة جويش كرونيكل، جيك واليس سيمونز، مسارًا مختلفًا في تعميم الذنب عندما كتب أن "قسمًا كبيرًا من الثقافة الإسلامية يقع في قبضة طائفة الموت التي تقدس سفك الدماء قبل أن يحذف تغريدته بعد رد فعل عنيف".

وأكمل: "كان لدى آرييل كالنر، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الجواب، وطالب بتكرار عملية الطرد الجماعي للعرب عام 1948 المعروفة لدى الفلسطينيين بالنكبة. قائلا: الآن، هدف واحد: النكبة! نكبة ستطغى على نكبة 1948".

وقال: "يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه هي خطة إسرائيل بعد أن أمرت أكثر من مليون شخص بالخروج من شمال غزة بينما يستعد الجيش لمزيد من الهجمات بالإضافة إلى القصف الجوي الذي أودى بحياة 2700 فلسطيني، من بينهم 700 طفل".

وتابع: "لكن اللغة اللاإنسانية التي تتسرب من إسرائيل ومن بعض مؤيديها في الخارج هي من النوع الذي يُسمع في أوقات وأماكن أخرى، مما ساعد على خلق مناخ ترتكب فيه جرائم فظيعة تذكرنا أيضًا بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 في اللغة المستخدمة ليس فقط حول القتلة، بل أيضًا حول الفلسطينيين بشكل عام، وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى".

كاتب مصري أمريكي: تطهير عرقي

وقال مصطفى بيومي كاتب مصري أمريكي، وأستاذ اللغة الإنجليزية في كلية بروكلين، بجامعة مدينة نيويورك، في مقال له على صحيفة الجارديان إن ما يقوم به الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هو تطهير عرقي.

وأكد أن الدفاع عن فلسطين يعني أيضًا الوقوف لإنقاذ الغرب من أسوأ ما في نفسه، قائلا: "ماذا تفعلون لوقف التطهير العرقي الوشيك في غزة؟ هذا سؤال جدي. إذا كان هناك وقت للدفاع عن حقوق الشعب المضطهد، فهذا هو الوقت المناسب. ومع ذلك، في العديد من الأماكن في العالم الغربي، لا يمكنك ذلك. لقد تم حظره حرفيا. كيف يكون هذا ممكن حتى؟

وأضاف: "كتبت على موقع X (تويتر سابقًا): “إن التأخير في دعوة إسرائيل إلى التوقف عن الانتقام من ملايين المدنيين الفلسطينيين، يزيد من حدة الانزلاق إلى الهاوية، وقد قام الجيش الإسرائيلي بتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا بعد أن أمر جميع سكان شمال غزة، البالغ عددهم حوالي 1.1 مليون شخص، بترك كل شيء وراءهم والانتقال جنوباً. (أغلب سكان غزة هم من اللاجئين منذ عام 1948، وبعضهم رفض الفرار، بعد أن فقدوا منازلهم الأصلية قبل 75 عاما). وقد تسببت القنابل الإسرائيلية في مقتل أكثر من 2670 شخصا، منهم 724 طفلا على الأقل. وقد قُتل كل فرد من 47 عائلة فلسطينية مختلفة - حوالي 500 شخص، بما في ذلك العشرات من الأطفال والرضع - في الغارات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف: "إن الحاجة الملحة للتظاهر ضد مثل هذه الفظائع لا يمكن أن تكون أكثر ضرورة. ومع ذلك فإن سفراء التنوير المعاصرين لدينا لديهم أفكار أخرى. في جميع أنحاء العالم الغربي، قررت قيادتنا السياسية أنه يجب تقليص حرية الرأي، وأن التعبير عن الدعم للفلسطينيين يعادل بشكل تلقائي دعم الإرهاب، وأنه يجب ببساطة قمع الروايات الفلسطينية. هذه المفاهيم ليست جوفاء فقط. إنهم خطرون".

وقال "في مثل هذه البيئة، فإن دعم الفلسطينيين في غزة اليوم - وهم يواجهون التهجير والترحيل والموت - يعني حرفيًا تعريض حياتك للخطر. في الواقع، مجرد كونك فلسطينيًا قد يعني المخاطرة بحياتك. لدينا بالفعل حالة وفاة في الولايات المتحدة. في بلينفيلد، إلينوي، تعرض طفل البالغ من العمر ستة أعوام للطعن 26 مرة حتى الموت، كما تعرضت والدته لأضرار جسيمة في جريمة كراهية زُعم أن الدافع وراءها هو أن الأم والطفل كانا مسلمين في وقت كان فيه الخطاب الرسمي يخبر السكان أن المسلمين والفلسطينيين مكروهون".