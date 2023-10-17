الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قصف مستشفى المعمدانى.. أحمد موسى: "نحن أمام حرب إقليمية وشيكة"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل الشواهد تُشير إلى اتجاه المنطقة نحو اتساع دائرة الصراع مما يُنذر بحرب إقليمية، معلقًا: “عندما أقول ذلك لا أهوّل، والأحداث على الأرض تؤكد ذلك”.

الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني في غزة 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر “صدى البلد”، أنه لأول مرة اليوم، يتحدث الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، إنه إذا حدث تهجير للشعب الفلسطيني ستكون هناك حرب، كما أن المرشد الأعلى لإيران تحدث اليوم عن تدخل وشيك لبلاده في الحرب، كما أن حزب الله سوف يتدخل.

وتابع: "في هذه اللحظة التي أتحدث عنها، يكون العدو الإسرائيلي قد قتل أكثر من 200 شهيد، حيث قام بـ قصف مستشفى المعمداني بغزة منذ دقائق، وبالتالي فإن إسرائيل لا تريد السلام وإنما هى تتعمد القتل والتدمير". 

قصف مستشفى المعمداني غزة إسرائيل تهجير الشعب الفسطيني القضية الفلسطينية

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