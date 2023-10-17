مهندس: الرئيس السيسي الأقوى لحكم مصر وجميع الفئات تؤيده (فيديو)

قدمت الدولة المصرية العديد من المساعدات للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا ضمن العديد من المبادرات الرئاسية التي عملت على إعادة القرى للحياة مرة أخرى.

وفي هذا السياق، قال المهندس نبيل خلف، عضو اتحاد عمال مصر، لـ"الدستور"، إنه يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وبذل جهدا طائلا من أجل توفير الدعم للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجا في ريف وصعيد مصر.

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للشعب المصري، الأمر الذي يجعل كل الفئات تؤيده وتسانده في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/ 2024 .

https://youtu.be/nV837nygY_w?si=ROjH8zLI7H2CcI1j

كانت قد التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

ورحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والسادة المشاركين باللقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

قوة مصر الناعم

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبه أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.

ممثلو أكثر من 16 دولة

جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية من دول السعودية - أمريكا - أستراليا - أنجلترا وويلز- إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها.