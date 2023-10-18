عضو اتحاد عمال مصر: السيسي يستحق الدعم من جموع الشعب المصري (فيديو)

طورت الدولة المصرية عدد من القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا ضمن العديد من المبادرات الرئاسية التي عملت على إعادة القرى للحياة مرة أخرى.

في السياق، قال أحمد عبد القدوس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم، عضو اتحاد عمال مصر، لـ"الدستور" إنه يؤيد ويشارك ويبارك تولي الرئيس السيسي لولاية ثالثة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يستحق الدعم من جموع الشعب المصري".

وتابع “الرئيس السيسي قدم الكثير للشعب المصري، لذلك نشعر أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه قيادة مصر خلال الفترة المقبلة”.

لمشاهدة الفيديو أضغط على اللينك التالي:

https://youtu.be/s0QJy-YHuVE?si=3cS3Siz8mkgcPVhT